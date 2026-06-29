Hakkari'de 28 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi: Tutuklanan Kişinin Kimliği Şaşırttı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araçta yapılan aramada 28,2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan Yüksekova Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Z.A.Ö, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Son Güncelleme:
Hakkari'de 28 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi: Tutuklanan Kişinin Kimliği Şaşırttı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün Yüksekova ilçesinde operasyon düzenledi.

Ekipler tarafından şüpheli bir araçta yapılan aramada; 13 parça halinde 14 kilogram metamfetamin, 14 parça halinde 7,1 kilogram eroin, 4 parça halinde 3 kilogram toz esrar ve 9 parça halinde 4,1 kilogram skunk ele geçirildi. Operasyonda toplam 40 parça halinde 28,2 kilogram uyuşturucu maddeye el konuldu.

DOKTOR OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili araçta yakalanan ve kamu görevlisi olduğu belirlenen Z.A.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.A.Ö, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Z.A.Ö'nün Yüksekova Devlet Hastanesi'nde uzman doktor olduğu bildirildi.

Kaynak: ANKA

Etiketler
Yüksekova
Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Muş'ta 3.6 Büyüklüğünde Deprem Muş'ta 3.6 Büyüklüğünde Deprem
Malatya'da Şüpheli Ölüm... Evde Asılı Bulundu Malatya'da Şüpheli Ölüm... Evde Asılı Bulundu
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
Balıkesir'de Feci Kaza: 2 Ölü, 3 Ağır Yaralı Balıkesir'de Feci Kaza: 2 Ölü, 3 Ağır Yaralı
Hakkari'de 28 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi: Tutuklanan Kişinin Kimliği Şaşırttı Hakkari'de 28 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
Dünya Kupası'nda Son 16 Biletini Kapan İlk Takım Kanada Oldu Son 16 Biletini Kapan İlk Takım Kanada Oldu
Yeşilçam'ın 'Tatar Ramazan'ı Kadir İnanır'a Veda: Hayat Arkadaşı Vasiyetini Açıkladı Yeşilçam'ın 'Tatar Ramazan'ına Görkemli Veda
CHP'li Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'e Ev Hapsi CHP'li Belediye Başkanına Ev Hapsi