Hakkari'de 11 Gündür Kayıp Kadından Hiç İz Yok

Hakkari'de kaybolan 55 yaşındaki kadını arama çalışmaları 11. günde de devam ediyor.

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Hakkari'de 11 Gündür Kayıp Kadından Hiç İz Yok

Karşıyaka Mahallesi'nde 9 Nisan'dan bu yana haber alınamayan 55 yaşındaki Feleknaz Keskin'in bulunması için AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla arama yapılıyor.

Van Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekiplerinin de katıldığı çalışmalar 11. gününde devam etti.

Ekipler, Katramas Deresi'nin Sümbül Mahallesi'nden geçen kısmında tarama yaptı.

Şu ana kadar kayıp kadınla ilgili bir ize rastlamayan ekipler, çalışmalara yarın devam edecek.

Kaynak: AA

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