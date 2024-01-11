Hakkari ve Şırnak'ta eğitime kar engeli

Kar yağışı nedeniyle Hakkari ve Şırnak'ta ise Beytüşşebap ilçesinde okullar tatil edildi.

Hakkari ve Şırnak'ta eğitime kar engeli

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı nedeniyle okulların 1 gün tatil edildiği duyuruldu.

İlçede yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kaymakamlık, ilçede okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu.

HAKKARİ'DE DE TATİL

Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Hakkari İl Hıfzıssıhha kurulu kararı gereği; yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 Ocak 2024 Cuma günü tarihi itibariyle il genelinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

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