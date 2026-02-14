Hakkari Valiliği'nden Mobbinge Maruz Kaldığı İçin İntihar Ettiği Öne Sürülen Başkomiser İçin Açıklama

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mobbinge maruz bırakıldığı iddia edilen Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Başkomiser Mehmet Cengiz intihar etti.

12 Şubat tarihinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Cengiz'in beylik tabancasıyla intihara teşebbüs ettiği, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadığı öğrenildi.

Bir süre önce, görev yeri değiştirilen Cengiz'in, mobbinge maruz bırakıldığı iddia edildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Hakkari Valiliği de konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Başkomiser Mehmet Cengiz'in hayatını kaybetmesi hepimizi derinden üzmüştür. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz. Olayın tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığınca müfettiş görevlendirilmiş olup, ayrıca adli makamlarca da gerekli inceleme başlatılmıştır. Süreç hem idari hem adli boyutuyla titizlikle incelenmekte olup, gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: DHA