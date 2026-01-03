Hakkari-Çukurca Yolunda Çığ Kabusu! Ulaşım Durdu

Çukurca kara yolunun 30'uncu kilometresine düşen çığ nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı.

Hakkari’de daha önce yapılan çığ uyarılarının ardından, Hakkari-Çukurca kara yolunda çığ meydana geldi.

Yolun 30’uncu kilometresinde, Taşbaşı köyü yakınlarında düşen çığ nedeniyle kara yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

Ekiplerin bölgede çalışma başlatması bekleniyor. Yetkililer, çığ riskinin bölgede devam ettiğini belirterek, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: DHA

