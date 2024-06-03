Hakkari Belediyesi'nde arama yapılıyor: DEM Partili Eş Başkan Mehmet Sıddık Akış gözaltına alındı

DEM Parti Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış Van'da gözaltına alındı.

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Hakkari Belediyesi'nde arama yapılıyor: DEM Partili Eş Başkan Mehmet Sıddık Akış gözaltına alındı

DEM Partili Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış, yürütülen bir soruşturma kapsamında Van'da gözaltına alındı.

NTV'nin aktardığına göre; polis ekipleri Hakkari Belediyesi'nde arama yapıyor. Kentte 10 gün gösteri ve yürüyüş yasaklandı.

Olaya ilişkin açıklama yapan DEM Parti şu ifadeleri kullandı:

"Her seferinde halk iradesine yenilen iktidar yine en iyi bildiği yol olan irade gaspına, darbeciliğe başvurdu. Bu sabah Hakkari Belediye Eş Başkanımız Mehmet Sıddık Akış Van'da gözaltına alındı, belediyemiz polis zoruyla gasp edildi. Bu kayyımcı anlayışı reddediyoruz.

Halkımız bu kayyımcı anlayışı tanımadığını 31 Mart'ta demokratik yollarla gösterdi. Bu darbeci ve kayyımcı zihniyet sadece Hakkari'ye değil bütün Türkiye halkının iradesine yönelik bir tehdittir. Halkımız demokratik tepkilerini en üst düzeyde gösterecektir. Demokrasiden yana herkesi de bu darbeye açık tavır almaya çağırıyoruz."

Kaynak: Gerçek Gündem

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