Hakim ve Savcı Atamaları Resmi Gazete'de Yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun birçok hakim ve savcının görev yeri değişikliklerini içeren atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte hakim, savcı, başsavcı, başsavcı vekili, mahkeme üyesi ve başkanı atamaları gerçekleştirildi. Yayımlanan 9 ayrı karar ile toplam 369 ismin görev değişikliği yapıldı.

İSTANBUL VE ANKARA ATAMALARI

Buna göre; eski Adalet Bakanı Yardımcısı Akın Gürlek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Haydar Memiş ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gökşan Şen getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Şafak ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Osman Sağlam getirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcı Vekili Halil Demir ve Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Önder Kemal Sekücü getirildi.