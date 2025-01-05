Hakemleri Taşıyan Otomobil Devrildi, Maç Ertelendi

Konya Amatör Küme Süper Grup’ta bugün Beyşehir'in Üzümlü Mahallesi'nde oynanacak Retay Üzümlüspor - Konya Yolspor maçı yaşanan kaza sonrasında ileri bir tarihe ertelendi.

HAKEMLER YARA ALMADAN KAZAYI ATLATTI

Beyşehir-Konya kara yolu üzerinde maçı yönetecek hakemleri taşıyan minibüs, devrildi sonra da ters döndü. Kazada minibüs içinde bulunan gözlemci F.D., hakemler M.B., S.E. ve S.Ç. kazayı yara almadan atlattı. Sürücünün kimliği henüz öğrenilemezken, oynanacak maç ise ertelendi.

Kaynak: İHA