Hakemleri Taşıyan Otomobil Devrildi, Maç Ertelendi
Konya’da bugün oynanacak Retay Üzümlüspor - Konya Yolspor maçını yönetecek hakemleri taşıyan otomobil devrilerek ters döndü. Kazayı hakemler yara almadan atlatırken, maç ileri bir tarihe ertelendi.
Konya Amatör Küme Süper Grup’ta bugün Beyşehir'in Üzümlü Mahallesi'nde oynanacak Retay Üzümlüspor - Konya Yolspor maçı yaşanan kaza sonrasında ileri bir tarihe ertelendi.
HAKEMLER YARA ALMADAN KAZAYI ATLATTI
Beyşehir-Konya kara yolu üzerinde maçı yönetecek hakemleri taşıyan minibüs, devrildi sonra da ters döndü. Kazada minibüs içinde bulunan gözlemci F.D., hakemler M.B., S.E. ve S.Ç. kazayı yara almadan atlattı. Sürücünün kimliği henüz öğrenilemezken, oynanacak maç ise ertelendi.
Kaynak: İHA