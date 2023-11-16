Hakan Ural, Adnan Oktar ile ilgili duydukları karşısında şaşkına döndü: 'Cinsel birleşme ile...'

Gazeteci Emrullah Erdinç Hakan Ural'ın yayınına katıldı ve burada Adnan Oktar örgütüne dair şoke eden açıklamalarda bulundu. Erdinç bu örgüte dair yaptığı açıklamada örgüt içinde doğan 12 çocuk olduğunu iddia etti.