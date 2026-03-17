Hakan Fidan'dan Rus Mevkidaşı ile Kritik Temas

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki savaşın bir an önce sona erdirilebilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirildi.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BARIŞ İÇİN ATILABİLECEK ADIMLAR DEĞERLENDİRİLDİ

Görüşmede, bölgedeki savaşın bir an önce sona erdirilip, müzakere masasına dönülmesi için atılabilecek adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Bakan Fidan, savaşın uzamasının hem bölge ülkeleri hem de uluslararası düzen için ortaya çıkardığı risklere dikkat çekti. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşla ilgili son durum da görüşüldü.

‘EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA HAZIRIZ’

Bakan Fidan, Türkiye'nin, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin müteakip turuna ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu yineledi. Görüşmede, enerji güvenliğiyle ilgili konular da ele alındı.

Kaynak: DHA

Hakan Fidan Sergey Lavrov Rusya - Ukrayna savaşı
