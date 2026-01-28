Hakan Fidan'dan İranlı Mevkidaşı Erakçi'ye Telefon

Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki gelişmeler ele alındı.

Hakan Fidan'dan İranlı Mevkidaşı Erakçi'ye Telefon
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgedeki son gelişmeler çerçevesinde gerginliğin azaltılmasına yönelik çabaları değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Erakçi telefonda görüştü. Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler çerçevesinde gerginliğin azaltılmasına yönelik çabalar ele alındı.

Türkiye-Suriye Hattında Kritik TemasTürkiye-Suriye Hattında Kritik TemasGüncel

Trump: İran'a Büyük Bir Donanma GidiyorTrump: İran'a Büyük Bir Donanma GidiyorDünya

Kaynak: AA

Etiketler
İran Hakan Fidan
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Türkiye-Suriye Hattında Kritik Temas Türkiye-Suriye Hattında Kritik Temas
ABD’den Vize Başvurularında 'Sosyal Medya' Şartı: 'Herkese Açık Olacak' ABD’den Vize Başvurularında 'Sosyal Medya' Şartı
ÇOK OKUNANLAR
Hakan Taşıyan'dan Korkutan Haber! Durumu Çok Ciddi, Cumhurbaşkanı Erdoğan Devreye Girdi Durumu Çok Ciddi, Cumhurbaşkanı Erdoğan Devreye Girdi
Güllü'nün Şüpheli Ölümü: Oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in Uyuşturucu Test Sonucu Çıktı Oğlunun Uyuşturucu Test Sonucu Çıktı
Trabzon'daki 3.8'lik Deprem Sonrası Ürküten Uyarı: 'Güvenli Şehir Yanılgısı Bitti, 6.6'lık Depreme Hazır Olun' 'Güvenli Şehir Yanılgısı Bitti, 6.6'lık Depreme Hazır Olun'
İran İstihbaratı Adına Çalışıyorlardı: MİT ve Emniyet'ten 'Casusluk' Operasyonu İran'ın Türkiye'deki Casus Ağı Çökertildi
Suriye ve Gazze İçin Diplomasi Trafiği: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la Görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la Görüştü