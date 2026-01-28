Hakan Fidan'dan İranlı Mevkidaşı Erakçi'ye Telefon
Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki gelişmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgedeki son gelişmeler çerçevesinde gerginliğin azaltılmasına yönelik çabaları değerlendirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Erakçi telefonda görüştü. Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler çerçevesinde gerginliğin azaltılmasına yönelik çabalar ele alındı.
Kaynak: AA