Hakan Fidan'dan Flaş Suriye Mesajı: 'Ateşkes Uzayabilir'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki ateşkesin devam edip etmeyeceği ve Gazze'ye ilişkin önemli mesajlar verdi. Fidan, "Umarım olumlu bir barış süreci başlatılacaktır" dedi.

Son Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gündemdeki sıcak gelişmeleri NTV'ye değerlendirdi. Bakan Fidan'ın sorulara verdiği yanıtlar şöyle:

SDG ile Şam arasındaki 4 günlük ateşkesin ortasındayız. Saha ne durumda, hala kırılgan mı?

Hakan Fidan: Ateşkese gelinen süreçte çok fazla olay var. Kısaca şunu söyleyeyim. Şu anda DAEŞ mahkumlarının Suriye'den Irak'a taşınması söz konusu. Böyle bir ortamda ateşkesin biraz daha uzatılması gerekebilir. Şu anda böyle bir talep var. Süren bir diplomasi trafiği var, biz de içindeyiz. Biz hiç çatışma olsun istemiyoruz. Umarım olumlu bir barış süreci başlatılacaktır.

'UMARIM DİYALOGLA ÇÖZÜLÜR'

Anlaşma sağlanamazsa ne olur? Şam yönetimi Ayn el-Arab’a, Kamışlı’ya, Haseke’ye operasyon yapar mı?

Hakan Fidan: Umarım diyalog yoluyla çözülmesinde ciddi bir irade olur.

SDG iki haftada nasıl çözüldü?

Hakan Fidan: Benim için sürpriz olmadı açıkçası. Biz şunu çok iyi biliyorduk. YPG'nin işgal ettiği Arap nüfusunun yoğun olduğu bölgede dinamiği yıllardır okumuştuk. Aşiret yapısı, aşiretlerin nasıl, ne zaman başkaldıracağı bilgimiz dahilindeydi.

Suriye'de Kandil etkisi biter mi?

Hakan Fidan: Mazlum Abdi mesaj taşıyıcı, verilen talimatı uygular. KCK, YPG'ye siyaseti girin der girerler. Tamamen Kandil'e bağlı. Suriyeli olmayan PKK'lıların bölgeden çıkması gerekiyor. Sincar'daki PKK varlığının sürdürülebilirliği yok. Örgütün kendisini yok olmayla karşı karşıya kalmadan dönüştürmesi gerekiyor. SDG Ankara'dan gelen hiçbir mesaja kulak vermiyor. Başkalarının gündemine alet olmamalılar.

Barış Kurulu, Gazze’de nasıl çalışacak?

Hakan Fidan: Barış Kurulu'na bağlı iki komite var. Biri Gazze'nin milli iradesinin üstlenen yönetimini üstlenecek komite. Diğeri Gazze'nin Gazze'nin sekreteryalığını üstlenecek. Gazze acil konumuz. İşin başındayız. Refah sınır kapısı haftaya açılabilir. Türkiye Kızılay'la halihazırda kesintisiz yardım faaliyeti yürütüyor. Barınma konusunda şu soğuk havada çadıra mahkumlar. Şu anda konteynerlerin götürülme meselesi var. Yeni üyelerin alınma süreci devam ediyor. Sanırım 6-7 ülke daha gelir. 25-30 bandına oturabilir. Gazze'de işimiz kolay değil, şimdi başka bir mücadele başlıyor.

Gazze'ye Türk askeri gidecek mi?

Hakan Fidan: İsrail bizle ilgili her şeye karşı ama mücadelemiz sürecek. Gerekli şartlar oluşursa asker desteği ile ilgili bir irademiz var.

Hamas silah teslim edecek mi?

Hakan Fidan: Yol haritasının içinde olması gereken bir konu. Bizim bir numaralı önceliğimiz Gazze nüfusunun Gazze'de kalması.

