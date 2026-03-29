Hakan Fidan Pakistan'da: ABD-İsrail-İran Savaşında Barış İçin Dörtlü Zirve

ABD-İsrail-İran savaşı birinci ayını geride bırakırken bölgede diplomasi ve ateşkes için çabalar sürüyor.

PAKİSTAN'DA DÖRTLÜ ZİRVE

Pakistan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre Bakan Fidan, bölgesel gerginliği düşürmek, ABD-İsrail ve İran savaşını sona erdirmek amacıyla Suudi Arabistan ve Mısırlı mevkidaşlarıyla birlikte Pakistan’a ziyaret gerçekleştirdi.

BARIŞ ÇABALARI ELE ALINACAK

Fidan, Nur Khan Hava Üssü’nde Afganistan ve Batı Asya’dan sorumlu yetkili Syed Ali Asad Gillani tarafından karşılandı. Ziyaret çerçevesinde, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ile yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.

