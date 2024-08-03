Hakan Fidan Mısır'ı Ziyaret Edecek: Gündemde Hangi Konular Var?
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Mısır'a gidecek. Fidan'ın Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati'nin daveti üzerine ülkeyi ziyaret edeceği öğrenildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati'nin daveti üzerine yarın ve 5 Ağustos'ta bu ülkeyi ziyaret edecek.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan ve mevkidaşı Abdulati, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Türkiye ziyareti sırasında yapılacak ilk Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) toplantısının hazırlıklarını ele alacak.
YDSK kapsamında imzalanması öngörülen 20'ye yakın anlaşmayla ilgili mevcut durum değerlendirilecek.
Görüşmelerde ikili siyasi, ekonomik, kültürel ilişkiler ve bölgedeki güncel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak, enerji, sağlık, turizm ve savunma sanayisi alanında uzun vadeli işbirliği imkanları ele alınacak.
Kaynak: AA