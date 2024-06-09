Hakan Fidan, Hamas Lideri Heniyye ile bir görüştü
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Yüksek Düzeyli Stratejik Diyalog Dışişleri Bakanları 6. Toplantısı’na katılmak üzere gittiği Katar'ın başkenti Doha'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir araya geldi.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Doha’da Heniyye ile görüştüğü belirtildi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Gazze’deki durum ve sunulan son ateşkes teklifi değerlendirildi.
Kaynak: AA
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