HAK-İŞ Genel Başkanı'ndan AESOB Başkanı'na Ziyaret

Arslan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan Vekilliği görevine seçilmesi dolayısıyla AESOB Başkanı Dere'ye tebrik ziyaretinde bulundu.

Adlıhan Dere, Arslan'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da Dere'yi TESK Genel Başkan Vekilliği görevinden dolayı tebrik ederek, "Ağır bir görev üstlendi, bu yolda Allah yardımcısı olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA