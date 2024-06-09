Haftaya daha da sıcak olacak! Meteoroloji'den o illere kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı bugünkü hava durumu raporunda Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz için sağanak yağış uyarısında bulundu. Ülke genelinde poyrazın etkisiyle düşen sıcaklık yeni haftada tekrar artışa geçecek. İşte son hava durumu raporu...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Adana, Hatay, Ankara, Çankırı, Ordu, Tokat, Batman, Mardin ve Siirt çevreleri ile Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı Marmara, Ege, Akdeniz ile Karadeniz kıyılarında mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

13 İL İÇİN UYARI



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Artvin, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Kayseri, Niğde, Rize, Sivas, Trabzon, Bayburt ve Ardahan için sağanak yağış uyarısında bulundu.

YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK?



İstanbul'da rüzgar biraz serinletse de hava yine sıcak 31 derece. Ankara'da pazar günü yağışlar ara veriyor. İzmir'de poyraz serin esiyor. Ankara 28, İzmir 36, Bursa açık 34 derece. Antalya'da sıcaklık 37 dereceye iniyor, Alanya kesiminde yağmur görülebilir. Beş büyük kentte de pazartesi hava daha sıcak olacak.

Marmara'da hava açık, sert esen poyraz serinlik veriyor, sıcaklıklar önümüzdeki dört gün boyunca artacak, Edirne 36, Çanakkale ve Sakarya 32 derece.

İç Anadolu'da Niğde, Kayseri, Sivas boyunca gök gürültülü ve yerel şiddetli sağanak geçişleri devam edecek, su baskını tehlikesi sürüyor. Sıcaklık 27-29 derecele aralığında. Yeni hafta daha sıcak geçecek.

Ege'de az noktada görülen yağışlar ara veriyor. Poyraz pazar günü de serinlik sağlayacak. Manisa, Muğla ve Denizli, 36, Kütahya 28, Bodrum 38 derece. Yeni haftada bölge aşırı sıcakların etkisinde kalacak.

Akdeniz'de sıcaklık pazar 2 derece daha azalacak ama güneşin altı yine de çok sıcak. Adana ve Kahramanmaraş 36, Hatay 34 derece. Mersin, Adana, Osmaniye'de sağanak geçişleri oluyor.



Karadeniz'de Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde gök gürültülü sağanaklar devam edecek. Rüzgarlar orta hızda esiyor. Bolu 29, Zonguldak 26, Samsun 28 derece.

Doğu Anadolu'da Malatya, Erzurum, Kars, Van çevresinde aniden gelen şiddetli yaz sağanakları bekleniyor. Erzurum 24, Malatya 32 derece. Güneydoğu'da sıcaklık bir kademe azalsa bile yine yüksek değerlerde. Gaziantep 35, Diyarbakır 35 derece.

Kaynak: Gerçek Gündem