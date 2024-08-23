Haftanın Son İşlem Günü... Altın Fiyatlarında Son Durum Ne?

Yeni haftanın ilk gününde altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar altın fiyatlarını araştırmaya devam ediyor. Gram altın 2 bin 722 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 582 liradan satılıyor.

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Haftanın Son İşlem Günü... Altın Fiyatlarında Son Durum Ne?

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. İşte 23 Ağustos 2024 Pazartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları şöyle…

  • Gram altın satış fiyatı: 2.722,26 TL
  • Çeyrek altın satış fiyatı: 4.582,00 TL
  • Yarım altın satış fiyatı: 9.157,00 TL
  • Tam altın satış fiyatı: 18.122,80 TL
  • Cumhuriyet altını satış fiyatı: 18.257,00 TL
  • Gremse altın satış fiyatı: 45.459,31 TL
  • Ons altın satış fiyatı: 2.493,55 dolar
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