Haftanın Son İşlem Günü... Altın Fiyatlarında Son Durum Ne?
Yeni haftanın ilk gününde altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar altın fiyatlarını araştırmaya devam ediyor. Gram altın 2 bin 722 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 582 liradan satılıyor.
İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. İşte 23 Ağustos 2024 Pazartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları şöyle…
- Gram altın satış fiyatı: 2.722,26 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 4.582,00 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 9.157,00 TL
- Tam altın satış fiyatı: 18.122,80 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 18.257,00 TL
- Gremse altın satış fiyatı: 45.459,31 TL
- Ons altın satış fiyatı: 2.493,55 dolar
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