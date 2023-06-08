Hafta sonuna hazırlık yapanlar dikkat: Üç büyük kent dahil birçok kenti sağanak vuracak!
Meteoroloji'nin hava tahmin raporunun ardından açıklama yapan hava tahmini uzmanı Abdullah Macit, "Yaptığımız son değerlendirmelere göre perşembe günü yeni bir yağışlı havanın yurdumuzu etkilemesini bekliyoruz” dedi.
Yağışların yerel olarak kuvvetli olmasını beklediklerini dile getiren Macit, “Marmara’nın güneyi, Ege, İç Anadolu’nun batısında başlayacak yağmurlu yağışların cuma, cumartesi ve pazar günü yurdun tamamına yayılmasını bekliyoruz. Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde kısa süreli ve yerel olan yağışların perşembe günü İç Ege’de, İç Anadolu’nun kuzey batısında, cuma günü de İç Anadolu’nun kuzeyinde, Orta ve Batı Karadeniz’de yerel olarak kuvvetli olmasını bekliyoruz” dedi.
Macit, vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirterek, “Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yerel doğu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmalarını uyarmak istiyorum” ifadelerini kullandı.
Hava sıcaklığının yağışla beraber azalacağına dikkati çeken Macit, “Yağışlı hava pazartesi gününe kadar yurdumuzda devam edecek, bunu söyleyebilirim. Mevsim normallerinde beklediğimiz hava sıcaklıklarını iç kesimlerde mevsim normallerinin altına düşeceğini tahmin ediyoruz. Şu anda önümüzdeki 7 gün boyunca yağışların devam edeceğini tahmin ediyoruz” cümlelerine yer verdi.
ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU
Macit, önümüzdeki günlerde Ankara, İstanbul ve İzmir’de gerçekleşecek hava olaylarına ilişkin ise şunları kaydetti: