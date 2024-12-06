Hafta Sonu Plan Yapanlar Dikkat! Meteoroloji Uyardı; Kuvvetli Yağış Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Batı Akdeniz ile Edirne, Çanakkale, Sakarya, Bilecik ve Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güney Ege kıyıları ve Antalya çevreleri ile Çanakkale’nin batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgârın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren Edirne, Çanakkale, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın öğle saatlerinden sonra Çanakkale'nin batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 10°C, 17°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 7°C, 14°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 10°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 9°C, 16°C

Çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kıyılarda gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenen yağışların, Muğla çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 8°C, 14°C

Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 11°C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 9°C, 16°C

Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren merkez ve güney ilçeleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur, yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 11°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 13°C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 5°C, 13°C

Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MERSİN 15°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevreleri ile Konya'nın batı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 3°C, 10°C

Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

YOZGAT 1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 3°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 9°C, 20°C

Parçalı bulutlu

TOKAT 1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 9°C, 16°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ERZURUM -12°C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -8°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 0°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN -2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerin pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 2°C, 11°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 5°C, 13°C

Parçalı bulutlu

SİİRT 3°C, 12°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 7°C, 16°C

Parçalı bulutlu