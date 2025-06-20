Hafta Sonu Plan Yapanlar Dikkat! Meteoroloji Uyardı: Güneş Yerini Sağanağa Bırakıyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güneydoğusu, Göller yöresi, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz (Tokat hariç), Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya, Afyonkarahisar, Ankara, Çankırı ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu’nun kuzeyinde, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının ülkemiz kuzey ve batı kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli (40-60km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Kocaeli, Yalova, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BALIKESİR 16°C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

EDİRNE 19°C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

İSTANBUL 19°C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ 17°C, 25°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

EGE

Az bulutlu, iç kesimlerinin zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 14°C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 24°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 21°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

UŞAK 14°C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Göller yöresi ile Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 22°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 26°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 22°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 16°C, 33°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara ve Çankırı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeyinde, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA 17°C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 16°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 19°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS 10°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 11°C, 25°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

DÜZCE 16°C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

SİNOP 19°C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

ZONGULDAK 17°C, 24°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz (Tokat haric)), Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 15°C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

RİZE 17°C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

SAMSUN 18°C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

TRABZON 20°C, 23°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 10°C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

KARS 8°C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

MALATYA 18°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

VAN 12°C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 23°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 24°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

Kaynak: Haber Merkezi