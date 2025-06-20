Hafta Sonu Plan Yapanlar Dikkat! Meteoroloji Uyardı: Güneş Yerini Sağanağa Bırakıyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminlerini yayımladı. Rapora göre; Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Ankara, Çankırı, Bolu, Sinop, Amasya, Rize, Samsun ve Trabzon'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güneydoğusu, Göller yöresi, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz (Tokat hariç), Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya, Afyonkarahisar, Ankara, Çankırı ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu’nun kuzeyinde, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının ülkemiz kuzey ve batı kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli (40-60km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Kocaeli, Yalova, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BALIKESİR 16°C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
EDİRNE 19°C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
İSTANBUL 19°C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ 17°C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
EGE
Az bulutlu, iç kesimlerinin zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 14°C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 24°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK 14°C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Göller yöresi ile Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 22°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 26°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 22°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 16°C, 33°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara ve Çankırı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeyinde, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ANKARA 17°C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 16°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 19°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS 10°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 11°C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
DÜZCE 16°C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
SİNOP 19°C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
ZONGULDAK 17°C, 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz (Tokat haric)), Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 15°C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
RİZE 17°C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
SAMSUN 18°C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
TRABZON 20°C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 10°C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
KARS 8°C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
MALATYA 18°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
VAN 12°C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 24°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
Kaynak: Haber Merkezi