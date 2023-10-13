Hafta sonu plan yapanlar dikkat: Cuma, Cumartesi, Pazar tam hastalık havası var!
Sonbaharın gelmesiyle havalar serinlese de Cuma, Cumartesi ve Pazar günü yazdan kalma günlerin yaşanacağı bildirildi. Ancak güneş battıktan sonra soğuk hava bizi bekliyor olacak.
Meteorolojik kaynaklardan son aktarılan bilgiye göre yarından itibaren ülke genelinde gündüz sıcakları 3-4 derecelik yükselişe geçecek. Ancak geceler soğuk. Marmara için de dikkat çeken bir bilgi var.
Türkiye'de dengesiz hava durumu etkisini göstermeye devam ediyor. Meteorolojik kaynaklardan ise hava durumuna ilişkin yeni bilgiler geldi. Önümüzdeki günlerde gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkı iyice artacak. Bu da hastalık riskini artıracak.
Hava City tarafından Marmara hakkında da bilgi verilen paylaşımda şunlar ifade edildi:
"Yarından itibaren gündüz sıcaklıkları 3-4 derecelik yükseliş trendine geçiyor. Geceler serin/soğuk seyretmeye devam edecek. Hafta sonunda güney kesimlere sağanaklar geliyor. Marmara için önümüzdeki hafta geneline yağmur ve daha fazlasının anonsunu geçebilirim. Şimdilik "
Bu uyarıda sonra Kocaeli, İzmit ve İstanbul gibi Marmara bölgesi illerimizin önümüzdeki haftaki yağışlara karşı önlem alması gerekecek.