Hafta Sonu Plan Yapacaklar Dikkat! Valilik Uyardı: İstanbul Beyaza Bürünecek

İstanbul'da meydana gelen sağanak yağışın ardından İstanbul'a ilk karın düşeceği tarih merak konusu oldu. İstanbul Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden peş peşe uyarı geldi.

SICAKLIKLAR CUMARTESİ AZALACAK

Meteorolojik değerlendirmelere göre, Türkiye'nin büyük bölümünde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, cumartesi günü batı kesimlerden başlayarak 10 ila 15 derece, Karadeniz Bölgesi'nde yer yer 18 derece azalarak, mevsim normalleri altına inecek.

Beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle; cumartesi günü Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Yozgat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara’nın güneybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile akşam saatlerinden sonra iç bölgelerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Pazar günü ilk saatlerden itibaren, iç kesimlerde beklenen yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağış, fırtına ve kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarının sebep olabileceği risklere karşı vatandaşlar uyarıldı.

İSTANBUL'A KAR UYARISI

İstanbul Valiliği'nden de meteorolojik uyarıda bulunuldu. Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bölgemizde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren İstanbul’da 8 ila 10 derece azalarak mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. Beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle cumartesi günü İstanbul’da yağışların aralıklı olarak genellikle yağmur ve sağanak şeklinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Akşam saatlerinden sonra İstanbul’un yüksek kesimlerinde hafif karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışı ihtimali bulunmaktadır. Hafta sonunda, İstanbul'da beklenen günün en düşük hava sıcaklıklarının 3 dereceye, en yüksek hava sıcaklıklarının ise 7 dereceye kadar düşmesi beklenmektedir."