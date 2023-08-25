Hafta sonu 11 kent için sağanak uyarısı

Meteoroloji 25 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. 5 günlük yeni rapora göre hafta sonu 11 ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. İşte il il hava durumu...

Meteoroloji Sağanak yağış
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Hafta sonu 11 kent için sağanak uyarısı - Resim: 1

Ülkemizin kuzeydoğusu ile İç Ege ve Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Edirne, Kırklareli Ordu'nun iç kesimleri, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Hafta sonu 11 kent için sağanak uyarısı - Resim: 2

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı buutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 21°C, 36°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 24°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 20°C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA 21°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

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Hafta sonu 11 kent için sağanak uyarısı - Resim: 3

EGE
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

DENİZLİ 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

İZMİR 24°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

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Hafta sonu 11 kent için sağanak uyarısı - Resim: 4

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 25°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 27°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN 29°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

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