Hafta sonu 11 kent için sağanak uyarısı
Meteoroloji 25 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. 5 günlük yeni rapora göre hafta sonu 11 ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. İşte il il hava durumu...
Ülkemizin kuzeydoğusu ile İç Ege ve Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Edirne, Kırklareli Ordu'nun iç kesimleri, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı buutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 21°C, 36°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 24°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 20°C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA 21°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
DENİZLİ 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
İZMİR 24°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 25°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 27°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 29°C, 34°C
Az bulutlu ve açık