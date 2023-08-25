Hafta sonu 11 kent için sağanak uyarısı

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı buutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 21°C, 36°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 24°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 20°C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA 21°C, 31°C

Az bulutlu ve açık