Hadise, Gülşen, Aşkın Nur Yengi, Linet, Deniz Seki... Ünlülerin Menajeri Haluk Şentürk Gözaltında

Hadise, Gülşen, Aşkın Nur Yengi, Linet, Deniz Seki gibi ünlü isimlerin menajeri olarak tanınan Haluk Şentürk gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Hadise, Gülşen, Aşkın Nur Yengi, Linet, Deniz Seki... Ünlülerin Menajeri Haluk Şentürk Gözaltında
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şarkıcı Hadise, Gülşen, Aşkın Nur Yengi, Linet, Deniz Seki'nin de aralarında olduğu çok sayıda ismin menajerliğini yapan Haluk Şentürk'ün gözaltına alındığı iddia edildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Haluk Şentürk'ün "yasaklı madde soruşturması" soruşturması kapsamında Etiler'deki bir restoranda gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Bu sabah yapılan operasyonla Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncularından Doğukan Güngör’ün de gözaltına alındığı belirtilmişti.

HALUK ŞENTÜRK KİMDİR?

Haluk Şentürk, Türkiye’de müzik ve magazin dünyasında uzun yıllardır faaliyet gösteren, çok sayıda ünlü ismin menajerliğini yapmış bir sanatçı menajeridir. Özellikle pop ve arabesk-fantezi müzik alanında tanınan sanatçılarla çalışmasıyla bilinir.

Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga! Oyuncu Doğukan Güngör Dahil 23 Kişi GözaltındaÜnlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga! Oyuncu Doğukan Güngör Dahil 23 Kişi GözaltındaGüncel

Kaynak: Birsen Altuntaş

Son Güncelleme:
3 Polis Şehit Olmuştu: Yalova'daki IŞİD Operasyonlarında Yeni Tutuklamalar 3 Polis Şehit Olmuştu, Yalova'da Yeni Tutuklamalar
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
Gümrükte Nefes Kesen Arama! Mazot Deposunda Cephane Çıktı Gümrükte Nefes Kesen Arama! Mazot Deposunda Cephane Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu! En Düşük Emekli Maaşı Kaç Oldu? İşte SSK, Bağ-Kur ve Memur Emeklisi Maaş Tablosu Memur ve Emekli Zammı Belli Oldu
Göletteki Otomobilde Cesedi Bulunmuştu: Elif Kumal'ın Ölüm Nedeni Belli Oldu Elif Kumal'ın Ölüm Nedeni Belli Oldu
TÜİK, Aralık Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı TÜİK, Aralık Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga! Oyuncu Doğukan Güngör Dahil 23 Kişi Gözaltında Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga! Oyuncu Doğukan Güngör Dahil 23 Kişi Gözaltında
Ev Sahibi ve Tüm Kiracıları İlgilendiriyor! Kirada Tavan Zam Oranı Belli Oldu Kirada Tavan Zam Oranı Belli Oldu