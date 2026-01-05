Hadise, Gülşen, Aşkın Nur Yengi, Linet, Deniz Seki... Ünlülerin Menajeri Haluk Şentürk Gözaltında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şarkıcı Hadise, Gülşen, Aşkın Nur Yengi, Linet, Deniz Seki'nin de aralarında olduğu çok sayıda ismin menajerliğini yapan Haluk Şentürk'ün gözaltına alındığı iddia edildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Haluk Şentürk'ün "yasaklı madde soruşturması" soruşturması kapsamında Etiler'deki bir restoranda gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Bu sabah yapılan operasyonla Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncularından Doğukan Güngör’ün de gözaltına alındığı belirtilmişti.

HALUK ŞENTÜRK KİMDİR?

Haluk Şentürk, Türkiye’de müzik ve magazin dünyasında uzun yıllardır faaliyet gösteren, çok sayıda ünlü ismin menajerliğini yapmış bir sanatçı menajeridir. Özellikle pop ve arabesk-fantezi müzik alanında tanınan sanatçılarla çalışmasıyla bilinir.

Kaynak: Birsen Altuntaş