Hacıosman'da İntihar... Raylara Atlayan Kadın Kurtarılamadı

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunan Hacıosman Metro İstasyonu’nda raylara atlayan bir kadın hayatını kaybetti. Olay, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Hacıosman durağında meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Olay nedeniyle istasyon geçici olarak seferlere kapatıldı. Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Hacıosman istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle seferler Darüşşafaka istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

