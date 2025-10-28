Hacettepe'deki Döner Bıçaklı Kavgada Flaş Gelişme!
Hacettepe Üniversitesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada gözaltına alınan 5 öğrenciden 3'ü için tutuklama talep edildi.
Hacettepe Üniversitesi’nde dün karşıt görüşlü iki öğrenci grubu arasında çıkan kavgada pala ve kesici/delici aletler kullanılmıştı. Olayda yaralanan öğrenciler hastaneye kaldırılırken, 5 öğrenci gözaltına alındı. Halk TV'de yer alan habere göre savcılık, gözaltındaki öğrencilerden 3’ünün tutuklanmasını talep ederek dosyayı Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti. 2 öğrenciyse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanmaları istenen 3 öğrencinin hakimlikteki sorgusu sürüyor.
