Hacettepe'deki Döner Bıçaklı Kavgada Flaş Gelişme! 24 Öğrenci Gözaltına Alınmıştı

Hacettepe Üniversitesi’nin Beytepe Yerleşkesi’nde, ‘rezervasyonlu yemek sistemi’ne karşı yapılan protestolar sırasında karşıt görüşlü öğrenciler arasında kavga çıkmıştı. Döner bıçakları ve taşların kullanıldığı kavgada bazı öğrenciler yaralanmış, bir öğrenci Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Bu nedenle gözaltına alınan 24 öğrenci serbest bırakıldı. Savcılığın tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk ettiği 5 öğrenciden 2’si, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA