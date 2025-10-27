Hacettepe’de Döner Bıçaklı Dehşet! 1 Öğrenci Yaralandı, 4 Kişi Gözaltına Alındı

Hacettepe Üniversitesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma döner bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 1 öğrenci yaralanırken, saldırıya karıştığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Hacettepe Üniversitesi'nin Beytepe yerleşkesinde karşıt görüşlü öğrenciler arasında kavga çıktı. Yemekhaneye getirilen 'rezervasyon' sistemi uygulamasına karşı protestoların sürdüğü kampüste karşıt görüşlü öğrenciler arasında kavga çıktı. Döner bıçakları ve taşların kullanıldığı kavga sonucu bazı öğrenciler hafif yaralandı. Yaralı bir öğrenci, Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

DÖNER BIÇAĞI PANİĞİ

Kavga sırasında okul özel güvenlik ekipleri, olaya müdahale etti. Kavganın devam etmesi nedeniyle kampüse çevik kuvvet ekipleri girdi. Sosyal medyaya yansıyan videolarda, olay sırasında yüzü kapalı bazı kişilerin, ellerindeki döner bıçaklarıyla diğer öğrencilere saldırdıkları görüldü. Çevik kuvvet ekiplerinin müdahalesi sonucu öğrenci grupları dağıldı.

