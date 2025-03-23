Hacettepe Üniversitesi'nden 3 Günlük Eylem Yasağı

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, Ankara Valiliği'nin 25 Mart'a kadar geçerli olan yasak kararına dayanarak üniversite bünyesinde el ilanı dağıtmak ve afiş asmak dahil tüm eylem ve açıklamaların 3 günlüğüne yasaklandığını ilan etti.

Hacettepe Üniversitesi'nden 3 Günlük Eylem Yasağı

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Rektörlüğü, bugün dekanlık ve müdürlüklere eğitim-öğretim faaliyetleri ile sağlık hizmetlerinin devam edeceğine dair bir yazı gönderdi.

Rektörlük, Ankara Valiliği'nin 25 Mart'a kadar geçerli olan "yasak" kararına dayanarak, üniversite bünyesindeki tüm eylem ve açıklamaları yasakladı.


Rektör Mehmet Cahit Güran imzasıyla önderilen yazıda pankart ve afiş asılması, el ilanı dağıtılması ve stand açılmasının dahi yasaklandığı bildirildi.

Hacettepe Üniversitesi'nden 3 Günlük Eylem Yasağı - Resim : 1

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