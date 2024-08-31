Habur Sınır Kapısı'nda Gümrük Memurlarına Saldırı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Habur Sınır Kapısı'nda gümrük muhafaza memurları darbedildi. Yaralanan 3 memur, hastaneye kaldırılırken 5 saldırgan gözaltına alındı.

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Habur Sınır Kapısı'nda Gümrük Memurlarına Saldırı

Olay, 04.00 sıralarında Silopi ilçesinde Habur Gümrük Kapısı'ndaki yolcu bagaj bölümünde meydana geldi. İddiaya göre; bagajların x-Ray cihazı ile kontrol edildiği bölüme gelen bir grup, görevli memurlarla tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile grup, görevli memurlara saldırdı.

E.B., B.B. ve M.S. isimli memurlar, yüz, boyun ve enselerinden aldıkları darbelerle yaralandı. Yaralılar, Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.B., K.O., M.B., Y.B. ve S.B. isimli şüpheliler de Habur Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak polise teslim edildi.

Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile şüpheliler, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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