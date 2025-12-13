Habertürk TV Satıldı mı? TSMF'den Açıklama Geldi

Habertürk TV’nin satıldığı yönündeki iddialara ilişkin TMSF’den açıklama geldi. Yazılı açıklamada, "Habertürk TV’nin satıldığına dair sosyal medya haberleri gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) sosyal medya ve resmi internet sitesinden yapmış olduğu açıklamada kamuoyunda Habertürk TV'nin satıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

TMSF'den yapılan açıklamada "Sosyal medyadaki spekülatif haberlere itibar edilmemesi ve TMSF’nin internet sitesindeki “satış ilanları”nın takip edilmesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Sosyal medyadaki spekülatif haberlere itibar edilmemesi ve TMSF’nin internet sitesindeki “satış ilanları”nın takip edilmesi önemle rica olunur.

TMSF’nin mahkeme tarafından kayyım olarak görevlendirildiği Habertürk TV’nin satıldığını iddia eden sosyal medya haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.

TMSF ilgili mevzuat çerçevesinde bütün satış işlemlerini ilan edilmek suretiyle gerçekleştirmektedir.

Sosyal medyadaki spekülatif haberlere itibar edilmemesi ve TMSF’nin internet sitesindeki “satış ilanları”nın takip edilmesi önemle rica olunur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

