Haber Yaparken Haber Oldu! Kavgayı Görüntülemek İsterken Darp Edildi

Aydın’da yerel bir gazeteci haber yapmak isterken haber oldu. Yerel gazeteci B.K., Kuşadası Sahili Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan alkollü mekanda yaşanan kavgayı görünce cep telefonunu çıkarıp görüntülemek istedi. O sırada mekan çalışanlarının saldırısına uğrayan B.K., telefonunun gasp edilerek görüntülerin silindiğini söyledi.

Amacının sadece haber yapmak olduğunu belirten B.K., olayı şöyle anlattı:

'Yürüyüş yaptığım sırada önüme gelen kavgayı görünce haber yapmak için karşı kaldırımdan görüntü almaya başladım. Bu sırada benim kavgayı görüntülediğimi gören mekan çalışanları üzerime gelip önce darp etti. Yaklaşık 10 kişilik grup beni dövdükten sonra elimdeki telefonu gasp edip çekmiş olduğum fotoğraf ve vidoları gazeteci olduğumu belirtmeme rağmen telefonumdan sildiler. Canımı zor kurtardım. Daha sonra hastaneye gittim.'

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şahıslardan şikayetçi olan B.K. tedavisinin ardından darp raporu alarak taburcu edildi. B.K.’nin şikayeti üzerine Kuşadası Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA