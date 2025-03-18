Ünlü Sunucu Ece Üner İfadeye Çağrıldı

Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner, savcılık tarafından ifadeye çağrıldığını açıkladı. Üner, ifade vermek üzere adliyeye gitti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ünlü sunucu, "Savcılık tarafından ifadeye çağrıldım, henüz nedenini bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Üner, paylaşımının devamında "Öğrendiğimde sizi de bilgilendireceğim. İfademin uzaması halinde bu akşam Ana Haber’de birlikte olamayabiliriz" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi