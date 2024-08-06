Haber Alınamıyordu: Evinin Önünde Cesedi Bulundu

Denizli'de bir süredir kendisinden haber alınamayan 45 yaşındaki adam, evinin önünde ölü olarak bulundu. Sağlık ekipleri, şahsın bir süre önce hayatını kaybettiğini belirledi.

Haber Alınamıyordu: Evinin Önünde Cesedi Bulundu

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde kendisinden haber alınamayan 45 yaşındaki şahıs, evinin önünde ölü olarak bulundu.

Olay, Denizli’nin Acıpayam ilçesi Olukbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kendisinden bir süre haber alınmayan Hamit Yergin (45), evinin önünde hareketsiz şekilde yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucu Yergin’in bir süre önce hayatını kaybettiği belirlendi.

45 yaşındaki adamın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Yergin’in kesin ölüm nedeni otopsi sonrasında netlik kazanacağı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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