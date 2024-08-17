Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı Hayatını Kaybetti
Hababam Sınıfı filmlerinde canlandırdığı 'Bacaksız' karakteri ile tanınan oyuncu Tuncay Akça, 60 yaşında hayatını kaybetti.
Hababam Sınıfı filmlerinde canlandırdığı 'Bacaksız' lakaplı karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu Tuncay Akça, 60 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Akça'nın ölüm haberini menajeri Kıvanç Terzioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
TUNCAY AKÇA KİMDİR?
16 Aralık 1963 yılında Kastamonu'da dünyaya geldi. Tuncay Akça, Hababam Sınıfı'nda "Bacaksız" lakaplı rolü ile tanındı. Yol Filminde Yusuf karakterini oynadı. 1995-2002 yılları arasında ise Bizimkiler dizisinde manav Adem rolüne hayat verdi.