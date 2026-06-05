Güzellik Kursundaki Ölüm Davasında İstenen Ceza Belli Oldu: Kadını Kucaklayarak Çıkarmışlar

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, güzellik uzmanlığı ve estetisyenlik kursunda yaptırdığı kalça dolgusu işleminin ardından yaşamını yitiren 59 yaşındaki Melike Çiftçi'nin ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame mahkemece kabul edilirken, olayla bağlantılı 6 kişi hakkında dava açıldı.

29 Ekim 2024'te Bostanlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kalça dolgusu işlemi yaptıran Melike Çiftçi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ailenin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, işlemi gerçekleştiren doktor Ö.Ö. ile iş yerinin sahibi olan kardeşi K.Ö. hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İş yerinde çalışan 4 kişi hakkında ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

İddianamede yer alan otopsi raporuna göre Melike Çiftçi'nin ölümünün, kalça dolgusu sırasında enjekte edilen silisyum içerikli maddeye bağlı gelişen yağ embolisi sonucu meydana geldiği belirtildi.

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre estetik işlem, ameliyathane niteliği taşımayan ve sağlık kuruluşu ruhsatı bulunmayan bir güzellik eğitimi kursunda gerçekleştirildi. Savcılık, operasyonun yetkisiz bir ortamda yapılmış olması nedeniyle olayın basit taksir kapsamında değerlendirilemeyeceğini, doktorun bilinçli taksir düzeyinde kusurlu olduğuna kanaat getirdi.

DOKTORUN İLK VUKUATI DEĞİL

İddianamede ayrıca doktor Ö.Ö. hakkında daha önce de taksirle yaralama ve sağlık mevzuatına aykırılık suçlarından çeşitli soruşturma ve dava dosyalarının bulunduğu kaydedildi.

Dosyaya giren güvenlik kamerası ve KGYS kayıtlarında ise Melike Çiftçi'nin işlem için iş yerine geldiği, bir süre sonra fenalaşmasının ardından çalışanlar tarafından kucaklanarak binadan çıkarılıp otomobile bindirildiği görüldü. Savcılık, iş yerindeki 4 çalışanın da yapılan işlemden haberdar olmalarına rağmen gerçeği gizlemeye çalıştıkları ve çelişkili ifadeler verdikleri değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan doktor Ö.Ö.'nün daha önce İstanbul Beylikdüzü'nde kalça dolgusu işlemi sonrası hayatını kaybeden Kübra Boyraz dosyasında da yargılandığı ortaya çıktı. Söz konusu davada sanığın, "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

AİLE, İSTENEN CEZAYI AZ BULDU

Melike Çiftçi'nin ailesi ise talep edilen cezaların yetersiz olduğunu savunarak sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Ailenin avukatı Ali Balcı da güvenlik kamerası görüntülerinin soruşturmanın seyrini değiştirdiğini belirterek, yetkisiz işletmelerde yapılan estetik işlemlere karşı caydırıcı kararlar verilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: DHA