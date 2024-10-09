Güzelhisar'ı Hasat Telaşı Sardı: Ekmekten 10 Kat Daha Tok Tutuyor
Türkiye'nin kestane üretiminde önde gelen bölgelerinden eski adıyla Güzelhisar olarak bilinen Aydın'da, bu yıl hasat sezonu erkenden başladı. Kestanenin toplanma sürecinde yoğun bir çalışma içerisine giren üreticiler, rekoltenin yüksek olması nedeniyle memnuniyetlerini dile getiriyor. Ancak bu durumun, toptan fiyatlar üzerinde baskı oluşturacağı tahmin ediliyor.
Kaynak: AA
Aydın’ın dağlık bölgelerinde bir ay sürecek olan kestane hasadında, işçiler sabahın erken saatlerinden akşam saatlerine kadar çalışmalarını sürdürüyor. Ağaçlardan sırıklarla düşürülen kestaneler, toplanarak “gömü” adı verilen özel alanlarda 10-15 gün bekletiliyor ve ardından kabuğundan ayrılarak satışa hazır hale getiriliyor.
BU YIL DÜŞÜK OLMASI BEKLENİYOR
Dünya pazarına ihraç edilen kestaneler, özellikle Orta Doğu ve İtalya’ya gönderiliyor. Üreticiler, bu yıl rekoltenin yüksek olduğunu, ancak bunun fiyatları düşürebileceğini ifade ediyor. Geçen yıl tarlada 130-160 lira arasında değişen fiyatların bu yıl daha düşük olması bekleniyor.
Kestane üreticisi Metin Yağcı, son dönemde yaşanan yağışların ağaçların olgunlaşmasına katkı sağladığını belirterek, "Bu yıl hasat on gün erken başladı. Kestane, zahmetli ve dikkat isteyen bir iş. Ağaçlardan düşürdükten sonra gömüde bekletiyoruz, daha sonra kabukları soyulup ihracata hazır hale getiriliyor" dedi.
EKMEKTEN DAHA TOK TUTUYOR
Ayrıca, kestanenin yüksek kalorili ve besleyici bir gıda olduğunu vurgulayan Yağcı, “Kestane, ekmekten daha fazla tok tutar. Az miktarda tüketilmesi bile insanı uzun süre tok hissettirir” açıklamasında bulundu.
Orta Doğu'daki kestane ihracatının, bölgedeki siyasi karışıklıklar nedeniyle etkilendiğini belirten Yağcı, özellikle İsrail ve çevre ülkelerde yaşanan gerilimlerin ihracat pazarını olumsuz etkilediğini ifade etti. Bununla birlikte, İtalyanların dünya kestane pazarında etkili olduğunu, Türkiye’nin üretimde önde olmasına rağmen pazar kontrolünün İtalyanlarda bulunduğunu da sözlerine ekledi.
Bu yılki rekolteyi değerlendiren Yağcı, “Bu sene verim yüksek, ancak boylama konusunda geçen yılki kalitede değiliz. Fiyatların geçen yılki seviyelere ulaşması zor görünüyor” dedi.