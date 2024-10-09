Güzelhisar'ı Hasat Telaşı Sardı: Ekmekten 10 Kat Daha Tok Tutuyor

BU YIL DÜŞÜK OLMASI BEKLENİYOR

Dünya pazarına ihraç edilen kestaneler, özellikle Orta Doğu ve İtalya’ya gönderiliyor. Üreticiler, bu yıl rekoltenin yüksek olduğunu, ancak bunun fiyatları düşürebileceğini ifade ediyor. Geçen yıl tarlada 130-160 lira arasında değişen fiyatların bu yıl daha düşük olması bekleniyor.

Kestane üreticisi Metin Yağcı, son dönemde yaşanan yağışların ağaçların olgunlaşmasına katkı sağladığını belirterek, "Bu yıl hasat on gün erken başladı. Kestane, zahmetli ve dikkat isteyen bir iş. Ağaçlardan düşürdükten sonra gömüde bekletiyoruz, daha sonra kabukları soyulup ihracata hazır hale getiriliyor" dedi.