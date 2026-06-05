Güzelbahçe'de Başkan Vekilliğine CHP'li Ayşe Akın Seçildi

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Tamamı CHP'li üyelerden oluşan Güzelbahçe Belediye Meclisi, Atatürk Kültür Merkezi Belediye Meclis Salonu'nda, belediye başkan vekilini belirlemek amacıyla olağanüstü gündemle toplandı.

MECLİS BAŞKANI, BAŞKAN VEKİLİ ADAYI OLDU

Toplantıda Meclis Başkanı Ayşe Akın, CHP Grubu adına aday olduğunu açıkladı.

İLK TURDA 9 OY

Başka adayın çıkmadığı toplantıda, ilk tur oylamada 14 meclis üyesi oy kullandı. Ayşe Akın'ın 9 oy aldığı ilk turda, 5 zarf ise boş çıktı.

İKİNCİ TURDA 11 OY ALARAK SEÇİLDİ

İkinci tur oylamada ise 11 meclis üyesinin oyunu alan Akın, Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili oldu.

Akın, seçimden sonra yaptığı konuşmada, desteklerinden dolayı meclis üyelerine teşekkür ederek, Mustafa Günay'ın tutuklanmasıyla başlayan zorlu günleri birlikte dayanışma içinde atlatacaklarını söyledi.

Kaynak: AA