Güzelbahçe Belediyesi Gece de Çalışıyor

Güzelbahçe Belediyesi, Seferihisar yolu üzerinde bulunan 7 kilometrelik orta refüj düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, çalışma saatlerini değiştirerek gece mesaisine aldı. Çalışmaları gündüz Seferihisar Yolunun yoğunluğu nedeniyle geceye aldıklarını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Seferihisar yoluna mayıs ayında başlamıştık. Ara vermeden devam ediyoruz. Karayolları, bu yol üzerinde bir asfalt çalışmasına başladı. Okulların açılmasıyla bu yol üzerinde yoğun bir trafik oluşmaya başladı. Karayolları bize çalışmalarımızı geç saatte yapmamızı söylediler çünkü yol yapımı ve refüj çalışması yolu daha da sıkıntılı bir süreç yaşatmaya başladı.

Biz de çalışmalarımızı erken saatlere aldık. Arkadaşlar sabaha karşı 05.00’de çalışmaya başlayıp 08.00’de bitiriyor. Hem iş saatler hem de Güzelbahçe’nin okul bölgesi olması nedeniyle okul servisleri yoğun bir şekilde kullanıyor. Vatandaşlarımızı ve öğrencilerimizi mağdur etmeden çalışmamızı yürütüyoruz. Gece gündüz demeden Güzelbahçelilerin daha yaşanabilir bir ilçede temiz ve mutlu olabilecekleri bir kent için çalışıyoruz” diye konuştu.

Kaynak: ANKA