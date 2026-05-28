Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay Görevden Uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, rüşvet, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ile 1 şüpheli tutuklanmış, 3 şüpheli ise serbest bırakılmıştı.

İçişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Tutuklanan Mustafa Günay'ın görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2026/70858 sayılı dosyasında suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, rüşvet, görevi kötüye kullanma, İmar Kanunu'na muhalefet, Kıyı Kanunu'na muhalefet, imar kirliliğine neden olmak, resmi belgede sahtecilik suçlarından hakkında soruşturmaya başlandığı ve tutuklama tedbiri uygulanması üzerine Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.”

