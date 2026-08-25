Güvenlik Kaynaklarından ve DEM Parti'den İmralı Açıklaması: 'İddialar Asılsız, Amaç Süreci Sabote Etmek'

Güvenlik kaynakları ve DEM Parti heyeti, sosyal medyada dolaşıma sokulan 'İmralı görüşmeleri, gizli tutanaklar' iddialarının tamamen asılsız olduğunu açıkladı. Açıklamada, süreci hedef alan bu içeriklerin maksatlı bir dezenformasyon ve sabotaj girişimi olduğu vurgulandı. Öcalan da paylaşılan belgeleri kendisine yönelik bir 'komplo' olarak nitelendirdi.

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Güvenlik Kaynaklarından ve DEM Parti'den İmralı Açıklaması: 'İddialar Asılsız, Amaç Süreci Sabote Etmek'
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Güvenlik kaynakları, son dönemde sosyal medya platformlarında gündeme getirilen ve İmralı’da münfesih terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la gerçekleştiği iddia edilen görüşme, tutanak, konu ve isimlere ilişkin paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Yapılan açıklamada, söz konusu içeriklerin dezenformasyon niteliği taşıdığı ve maksatlı şekilde yayıldığı belirtildi. Açıklamada, "Sosyal medya mecralarında son dönemde gündeme gelen ve İmralı’da gerçekleştiği yönünde iddia olunan görüşme, tutanak, konular ve isimler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

'DEVLET SABOTAJ GİRİŞİMLERİNE KARŞI DAİMA TETİKTEDİR'

Güvenlik kaynakları, gerçeğe dayanmayan içeriklerin Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşme sürecinden rahatsızlık duyan çevreler tarafından servis edildiğini belirtti. Açıklamada, "Bunlar süreci sabote etmek isteyen girişimlerdir ve itibar edilmemelidir. Devlet ve millet sabotaj girişimlerine karşı daima tetiktedir" denildi.

BENZER BİR AÇIKLAMA DA İMRALI'DAN GELDİ

DEM Parti İmralı heyeti de konuya ilişkin benzer bir açıklama yaparak, Öcalan'ın söz konusu iddialarla ilgili mesajını paylaştı. Öcalan'ın el yazısıyla paylaşılan açıklama şöyle: "Sn. Cumhurbaşkanı ve Sn. Devlet Bahçeli’nin ortaya koydukları güçlü siyasi irade, çağrım üzerine yapılan silahlı mücadeleyi bırakma açıklaması, nihayetinde de siyasi partilerin sağladığı tarihî destek ile yasalaşan 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun' kapsamında oluşturulan kurulun ilk toplantısını dün gerçekleştirmesi, sürecin emin adımlarla ilerlediğinin net göstergesidir. Süreçte kritik bir aşamaya gelinmiştir.

'KOMPLO VURGUSU'

Bu tarihî dönemde süreci akamete uğratmaya çalışan bazı çevrelerin girişimleri, bana karşı bir komplodur. Basına, sosyal medyaya yansıyan ve bana atfedilen ifade, görüşme, isim, belge, tutanaklar, atıflar gerçek dışıdır. Bu paylaşımlar süreç karşıtları tarafından geliştirilen provokatif hareketlerdir. Toplumsal barışın, kardeşlik hukukunun inşası için yürütmeye çalıştığım çabaları daha da geliştireceğim tabiidir. Herkesi, kesimi kardeşlik ruhuna uygun; sağduyulu, bilinçli yaklaşım ve çaba göstermeye davet ediyorum."

Kaynak: AA

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İmralı Terörsüz Türkiye
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