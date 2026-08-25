Güvenlik Kaynaklarından İmralı Açıklaması: 'İddialar Yalan, Amaç Süreci Sabote Etmek'

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Güvenlik kaynakları, son dönemde sosyal medya platformlarında gündeme getirilen ve İmralı’da münfesih terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la gerçekleştiği iddia edilen görüşme, tutanak, konu ve isimlere ilişkin paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Yapılan açıklamada, söz konusu içeriklerin dezenformasyon niteliği taşıdığı ve maksatlı şekilde yayıldığı belirtildi. Açıklamada, "Sosyal medya mecralarında son dönemde gündeme gelen ve İmralı’da gerçekleştiği yönünde iddia olunan görüşme, tutanak, konular ve isimler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

'DEVLET SABOTAJ GİRİŞİMLERİNE KARŞI DAİMA TETİKTEDİR'

Güvenlik kaynakları, gerçeğe dayanmayan içeriklerin Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşme sürecinden rahatsızlık duyan çevreler tarafından servis edildiğini belirtti. Açıklamada, "Bunlar süreci sabote etmek isteyen girişimlerdir ve itibar edilmemelidir. Devlet ve millet sabotaj girişimlerine karşı daima tetiktedir" denildi.

Kaynak: AA