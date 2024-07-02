Güvenlik kaynakları açıkladı: 'Suriye'de gerekli müdahale yapıldı'

Kayseri’de geçtiğimiz gün Suriyeli bir sığınmacının 6 yaşındaki bir çocuğa istismarda bulunması sonrası, halk sokağa inmiş ve başta Kayseri olmak üzere birçok yerde Suriyelilerin evi ve işyerlerine saldırılar olmuştu.

ÖSO destekçileri hem bu sebeple hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Suriye ile yeniden diplomatik ilişkileri kurmamak için bir sebep yok. Geçmişte nasıl yaptıksa yine yapabiliriz. Suriye’nin iç işlerine karışmak gibi bir niyetimiz yok. Biliyorsunuz ailece görüşmeye varana kadar sayın Esed’le geçmişte nasıl yaptıksa yeniden yapmamamız için bir sebep yok” sözleri sebebiyle, Afrin’de TSK’ya ait araçlara saldırmıştı ve Türk bayraklarına saldırmıştı.

Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin kontrolünde olan bu yerde yaşananlara karşı tepkiler yükselirken MİT’ten açıklama geldi.

İHA’dan alınan haberde, Güvenlik kaynakları, “Milli İstihbarat Teşkilatı, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Güçleri hem Türkiye içinde hem de Suriye’nin kuzeyinde eşgüdüm halinde yaşanan olayları takip etmiş ve gerekli müdahaleler yapmıştır” dedi.

Yapılan açıklamada ayrıca şunlar denildi:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne karşı faaliyet gösteren, Türkiye’nin izlediği dış politikaya karşı düzeni bozmak isteyen provokatif eylemlerde bulunan kişiler ve eylemlerde yer alanlar yakalanmış, bu kişiler hakkında gerekli işlemler yapılmıştır. Eylemlere karışan ve olayları kızıştıran her kişi tespit edilerek, gerekli işlemlerin yapılmasına devam edilmektedir. - Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yönelik yapılan bu eylemlere hiçbir şekilde izin verilmeyecektir."

Kaynak: Gerçek Gündem