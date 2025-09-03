Gürsel Tekin'den Çarpıcı Sözler: ‘İtirafçı Olup Parti Üyesi Olan Bildiğim 7 Kişi Var’ Diyerek Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde usulsüzlük, menfaat temini ve seçmen iradesini etkilemeye yönelik iddialar üzerine İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan dava kapsamında kongrenin iptal edilmesine karar verilmişti.

Görevden uzaklaştırılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Mahkeme, söz konusu kongrede seçilen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İl Yönetim Kurulu’nun asıl ve yedek üyeleri ile İl Disiplin Kurulu’nun asıl ve yedek üyelerinin geçici olarak görevlerinden uzaklaştırılmasına hükmetmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel

KAYYIM OLARAK ATANDI

Çelik’in yerine kayyım olarak ise Gürsel Tekin atanmıştı. Tekin’in kayyım olmasına CHP içinde tepkiler çoğalmış, CHP Genel Başkanı Özgür Özel Gürsel Tekin'in partiden ihraç edildiğini duyurmuştu.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in yerine kayyım olarak atanan Gürsel Tekin

ÖZEL 'İHRAÇ EDİLDİ' DEMİŞTİ

Özel "Gürsel Tekin CHP'den ihraç edildi. Ne genel merkeze ne il başkanlığına Cumhuriyet Halk Partililerin seçmediği biri giremez" demişti.

Gözlerin çevrildiği Gürsel Tekin, Sözcü’den Saygı Öztürk’e dikkat çeken açıklamalar yaptı.

'NİÇİN RAHATSIZLAR?'

Tekin, arkadaşları ile bugün itibariyle göreve başladığını belirterek “Bizden niçin rahatsız oluyorlar anlamış değilim. Biz bu göreve gelelim diye çabamız olmadı” dedi ve CHP'nin tüzüğü neyi gerektiriyorsa onu yapacağını vurguladı.

'BİLDİĞİM 7 KİŞİ VAR'

Partiyi bu duruma kendisinin getirmediğini vurgulayan Tekin “Ortada bir cenaze var, o cenazeyi kaldırmayalım koksun mu? Partiden ihraç edildiğim hemen açıklandı. İtirafçı olup da halen parti üyesi olan bildiğim 7 kişi var” diyerek o isimlere ‘dokunulmadığı’nı ifade etti.

