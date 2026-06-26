Kılıçdaroğlu'nu Protesto Eden 63 CHP'linin Parti Üyeliği Askıya Alındı

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Mahkemeden çıkan 'mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, dün Garip Dede Cemevi’nde yapılan Muharrem Orucu programına katıldı.

KILIÇDAROĞLU ALEYHİNE SLOGAN ATILDI

Programda, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik protestolar gerçekleştirilirken, aleyhinde sloganlar da atıldı.

63 KİŞİNİN ÜYELİĞİ ASKIYA ALINDI

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu karşıtı slogan atan 63 kişinin üyeliğinin askıya alındığını açıkladı.

'KİMSE SİYASİ HESAPLAŞMALARIN SAHNESİ HALİNE GETİREMEZ'

Tekin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Garip Dede Cemevi’nde yaşanan, inanç mekânlarının ruhuna, edebine ve erkânına aykırı görüntülere ilişkin yapılan değerlendirmeler sonucunda; görüntü, beyan ve fotoğraflardan tespit edilen 63 Cumhuriyet Halk Partisi üyesinin parti üyelikleri tedbiren askıya alınmıştır.

Cemevleri ve dergâhlar; siyasetin, kutuplaşmanın ve nefret dilinin değil, birliğin, kardeşliğin, rızalığın ve toplumsal barışın mekânlarıdır. Hiç kimse bu kutsal mekânları siyasi hesaplaşmaların ve ayrıştırıcı söylemlerin sahnesi haline getiremez.

Bir inanç merkezinde insanları birbirine karşı kışkırtan, hakaret ve hedef göstermeyi meşrulaştıran her tutum; siyasi olduğu kadar ahlaki açıdan da kabul edilemez. Alevi inancının özünde kin değil muhabbet, ayrıştırmak değil birleştirmek vardır.

Toplumsal barışı zedeleyen, inanç mekânlarının dokusunu bozan ve Alevi toplumunun iyi niyetini siyasi hesaplara alet eden hiçbir davranışın karşılıksız kalması düşünülemez. İnanç merkezlerine saygı, toplumsal barışa saygıdır."

BASINA VE KAMUOYUNA



Garip Dede Cemevi’nde yaşanan, inanç mekânlarının ruhuna, edebine ve erkânına aykırı görüntülere ilişkin yapılan değerlendirmeler sonucunda; görüntü, beyan ve fotoğraflardan tespit edilen 63 Cumhuriyet Halk Partisi üyesinin parti üyelikleri tedbiren askıya… — Gürsel Tekin (@gurseltekin34) June 26, 2026

Kaynak: Haber Merkezi