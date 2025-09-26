CHP'den 6 İsme İhraç: Aralarında Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş ve Berhan Şimşek de Var

CHP Yüksek Disiplin Kurulu; Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş, Savaş Aras, Erkan Narsap, Levent Çelik ve Zeki Şen’i partiden ihraç etti.

Son Güncelleme:
CHP'den 6 İsme İhraç: Aralarında Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş ve Berhan Şimşek de Var
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İhraç sonrası Gürsel Tekin'den gelen ilk açıklama şu şekilde:

"Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir neferi olarak ömrümü verdiğim partiden, suça bulaşmış kişilerin, partinin değil kendi şahsi çıkarlarının temsilciliğini yapanların aldığı bir kararla ihraç edildik. Bu kararın bizim onurumuzu zedelemesi mümkün değildir.

Biz bu partinin emektarlarıyız. Bu partiye yıllarımızı, alın terimizi, mücadelemizi verdik. Bizimle aynı yolda yürüyen binlerce yol arkadaşımızın emeğini yok sayarak kendi düzenlerini sürdürmeye çalışanların vereceği hiçbir karar CHP tarihine gölge düşüremez.

Bugün bizi ihraç edenler bilsinler ki aslında ihraç ettikleri biz değiliz; ihraç ettikleri kendi vicdanlarıdır, partinin onurlu geçmişidir. Bizim varlığımızı yok edemezsiniz. Çünkü biz CHP’nin vicdanıyız, kökleriyiz, hafızasıyız.

Şunu açıkça söylüyorum: Sizler bu partiden gittiğinizde, bu partiyi şaibelerden, kişisel hırslardan arındırdığınızda Cumhuriyet Halk Partisi daha da büyüyecek. Çünkü CHP, birkaç kişinin koltuğunu korumak için tasfiye ettiği insanların değil, Mustafa Kemal’in izinden giden milyonların partisidir.

Bizler, partimizi namussuzlardan, şaibelerden ve kirli düzenlerden temizlemek için mücadelemize devam edeceğiz. İhraç kararlarıyla bizi susturamazsınız. Tarih, bugün alınan bu haksız kararları değil, bu kararların karşısında dimdik duran bizleri yazacaktır."

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: ANKA

Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Yaprak Dökümü! Sadettin Saran’ın Kulüpten Göndereceği İlk İsim Belli oldu Kulüpten Göndereceği İlk İsim Ortaya Çıktı
Marmara Denizi'nde Ulaşım Engeli Marmara Denizi'nde Ulaşım Engeli
Sadettin Saran Sorunlu Dalı Kökten Kesiyor! Fenerbahçe’de Domenico Tedesco Dönemi Bitiyor: İşte Yerine Gelecek Yeni Hoca Fenerbahçe’de Domenico Tedesco Dönemi Bitiyor
Okuyucularımızın Dikkatine! Okuyucularımızın Dikkatine!
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü Sanatçı Güllü'nün Şüpheli Ölümü Ünlü Sanatçı Güllü'nün Şüpheli Ölümü
Mahkemeden Karar Çıktı: Kayyım Gürsel Tekin Görevine Devam Edecek Kayyım Gürsel Tekin Görevine Devam Edecek
Erken Emeklilik Bekleyenler Dikkat! SGK Uzmanı Özgür Erdursun Üstüne Basa Basa Uyardı: Emeklilik İçin Satın Almanız Gerekli Erken Emeklilik Bekleyenler Dikkat
Tahliye Talebinde Bulunmuştu: Mahkemeden Ahmet Özer İçin Karar Mahkemeden Ahmet Özer İçin Karar
Özgür Özel'den Mahkemenin 'Gürsel Tekin' Kararına İlk Tepki Özel'den 'Gürsel Tekin' Kararına İlk Tepki