Düşen Uçağın Kara Kutusu Bulundu
20 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası uçağa ait kara kutunun bulunduğu bildirildi.
Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait C130 tipi kargo uçağının düştüğü bölgede yaptığı açıklamada, “18 kişinin naaşına ulaşıldı, 2 kişinin naaşı aranıyor. Türkiye İçişleri Bakanlığı ile koordinasyon halindeyiz” ifadelerini kullandı.
KARA KUTU BULUNDU
AYRINTILAR GELİYOR...
