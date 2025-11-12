Düşen Uçağın Kara Kutusu Bulundu

20 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası uçağa ait kara kutunun bulunduğu bildirildi.

Son Güncelleme:
Düşen Uçağın Kara Kutusu Bulundu
Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait C130 tipi kargo uçağının düştüğü bölgede yaptığı açıklamada, “18 kişinin naaşına ulaşıldı, 2 kişinin naaşı aranıyor. Türkiye İçişleri Bakanlığı ile koordinasyon halindeyiz” ifadelerini kullandı.

KARA KUTU BULUNDU

Kaynak: Haber Merkezi

