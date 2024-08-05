Gurbetçinin Valizinden Uyuşturucu Çıktı

Aksaraylı gurbetçi Hollanda’dan memleketine izne gelirken çikolata paketlerine bir bir sardığı uyuşturucu maddelerle jandarmaya yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri Hollanda’dan memleketi Aksaray’a izne gelecek olan bir gurbetçinin Türkiye’ye uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda hemen harekete geçen jandarma ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde takip başlattı. Kimliği ve ikamet adresi tespit edilen D.K. isimli gurbetçi şahıs jandarma ekiplerince teknik ve fiziksel olarak takibe alındı. Yapılan takipte şahsın uyuşturucu ticareti de yaptığı tespit edilirken, yeterli delillere ulaşılması üzerine jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

Aksaray merkezde bir ikamete yönelik yapılan operasyonda D.K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, ikametinde yapılan aramada valiz içerisinde bulunan çikolata poşetlerine paketlenerek gizlenmiş 1 kilo 210 gram preslenmiş toz esrar (satışa hazır halde 121 paket), 294 gram kokain, 15 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 40 adet tabanca fişeği ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan gurbetçi jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA