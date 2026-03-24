Günün Fotoğrafı: Kuyumcudaki Yazıyı Gören Dönüp Bir Daha Baktı

Orta Doğu'daki gelişmeler sonrası altın fiyatlarının düşmesiyle vatandaşlar kuyumcular akın etti. Yoğun talep nedeniyle Bursa'da bir kuyumcunun dükkanına astığı "Vallahi billahi yok, yemin ederim yok" yazısı ise dikkat çekti.

Gram altın haftaya yüzde 2,9 düşüşle başlarken, güne 6 bin 225 TL'den başladı. Gün içerisinde 6 bin TL'nin altını gören gram altın, kuyumcularda 6 bin 100 TL'den, çeyrek altın ise 10 bin 940 TL seviyelerinden işlem gördü. Fiyatlardaki düşüşü fırsat bilen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde kuyumculara akın etti.

'YEMİN EDERİM YOK'

Yoğunluğun yaşandığı adreslerden biri Yıldırım ilçesine bağlı Erikli Mahallesi oldu. Sabah saatlerinde bir kuyumcuda altınların kısa sürede tükenmesi üzerine esnaf, çareyi dükkan camına yazı asmakta buldu.

"Vallahi billahi yok, yemin ederim yok" yazısına rağmen müşterilerin ısrarı sürerken, esnaf ile vatandaşlar arasında gülümseten diyaloglar yaşandı. Bir müşterinin "Bir gram da mı yok?" sorusuna kuyumcunun "Yok abi, olsa kendime ayırırım" dediği anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA

